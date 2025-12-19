ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь, сбито пять воздушных целей

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе, и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения возвращаются вниз», — говорится в сообщении.
Ранее Вооружённые силы Украины предприняли попытку нанести удар по территории России с использованием крылатых ракет дальнего действия «Нептун». Атака была успешно отражена.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше