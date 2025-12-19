Ричмонд
ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь, сбито пять воздушных целей

В Севастополе силы ПВО отражают атаку Вооружённых сил Украины. На данный момент уже сбито пять воздушных целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев у себя в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе, и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения возвращаются вниз», — говорится в сообщении.

Ранее Вооружённые силы Украины предприняли попытку нанести удар по территории России с использованием крылатых ракет дальнего действия «Нептун». Атака была успешно отражена.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

