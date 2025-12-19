Ричмонд
DeepState: Офицеры ВСУ подстрекают личный состав к дезертирству под Гуляйполем

Офицеры 102−1 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подстрекают личный состав к дезертирству под населенным пунктом Гуляйполе в Запорожской области. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщил аналитический портал DeepState.

Согласно данным аналитиков, командование бригады никак не координирует свои действия с другими подразделениями и не знает, какие части находятся рядом с ними. Кроме того, офицеры принимали некоторых своих бойцов за российских штурмовиков.

При этом украинские командиры показывают своему составу видеоролики об успехах России и дополнительно их деморализуют. В район направили три штурмовых полка ВСУ, однако это не поспособствовало поднятию боевого духа и повышению боеспособности 102-й бригады, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

12 декабря СМИ со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что иностранные наемники стали массово разрывать контракты с командованием ВСУ. Причиной ухода стала паника, вызванная слухами о том, что Киев планирует ликвидировать иностранные легионы в составе сухопутных войск и перебросить личный состав этих подразделений в штурмовые войска.