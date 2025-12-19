В Таганроге восстановили 80% окон после ночных атак дронов в конце ноября

В Таганроге после атак дронов ночью 25, 26 и 29 ноября восстановили 534 из 665 поврежденных окон — это около 80% работ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбурова в своем Telegram-канале.
По ее данным, полностью закрыли вопрос с окнами по 14 адресам из 28. Работы продолжатся в ближайшие выходные в домах 29/1, 35 и 43-а на улице Инструментальной.
Также в Таганроге продолжают прием документов на финансовую помощь пострадавшим — подано 752 заявления.
— Вместе мы обязательно преодолеем все трудности и справимся с любой бедой! — подержала жителей Светлана Камбулова. По вопросам выплат и оформления документов жителей просят обращаться в городское «Управление защиты от ЧС» по телефону +7 (863) 437−50−88.
