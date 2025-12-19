Общественники предложили признать оккультистов и тарологов экстремистами

Тарологов, магов и экстрасенсов следует признать экстремистами и запретить их деятельность в России. С таким предложением выступил председатель партии традиционалистов «За семью!» Андрей Кормухин в интервью интернет-изданию «Абзац».
По его мнению, деятельность представителей оккультной сферы противоречит духовному коду русского человека и подрывает традиционные ценности. Кормухин заявил, что магия и колдовство направлены против государствообразующего народа и культуры России, что подпадает под определение экстремизма.
Политик отметил, что в православии все оккультные практики считаются неприемлемыми. Он также сослался на Стратегию национальной безопасности, где прописана защита русских традиций.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии призвал бороться с рекламой оккультных ритуалов, наносящей гражданам психологический и финансовый ущерб.