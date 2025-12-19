Названа причина закрытия благотворительного фонда Надежды Бабкиной после 30 лет работы

Ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина приняла решение о ликвидации своего благотворительного Фонда поддержки деятелей культуры, проработавшего почти три десятилетия и занимавшегося помощью пожилым артистам. В последние три года фонд функционировал с небольшим убытком — в 68 тысяч рублей, что и стало причиной закрытия. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Бабкиной, после чего у кредиторов организации есть два месяца на предъявление финансовых претензий к 75-летней артистке.