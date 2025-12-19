Ричмонд
Названа причина закрытия благотворительного фонда Надежды Бабкиной после 30 лет работы

Плановая оптимизация и упорядочения благотворительной деятельности стали причиной закрытия Фонда поддержки деятелей культуры Надежды Бабкиной, созданного в 1996 году. Решение носит исключительно организационно-управленческий характер, сообщили Life.ru в пресс-службе фонда.

Источник: Life.ru

«Надежда Георгиевна, будучи президентом Фонда поддержки деятелей культуры, также возглавляет действующий благотворительный фонд “Народная певческая культура”, который реализует ряд программ широкой направленности, включая проведение фестивалей, благотворительных программ, театральных и просветительских проектов в различных регионах России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фонд «Народная певческая культура» уже успешно интегрировал в свою работу все направления и проекты, ранее реализуемые Фондом поддержки деятелей культуры.

Ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина приняла решение о ликвидации своего благотворительного Фонда поддержки деятелей культуры, проработавшего почти три десятилетия и занимавшегося помощью пожилым артистам. В последние три года фонд функционировал с небольшим убытком — в 68 тысяч рублей, что и стало причиной закрытия. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Бабкиной, после чего у кредиторов организации есть два месяца на предъявление финансовых претензий к 75-летней артистке.

