Названа причина закрытия благотворительного фонда Надежды Бабкиной после 30 лет работы

«Надежда Георгиевна, будучи президентом Фонда поддержки деятелей культуры, также возглавляет действующий благотворительный фонд “Народная певческая культура”, который реализует ряд программ широкой направленности, включая проведение фестивалей, благотворительных программ, театральных и просветительских проектов в различных регионах России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что фонд «Народная певческая культура» уже успешно интегрировал в свою работу все направления и проекты, ранее реализуемые Фондом поддержки деятелей культуры.
Ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина приняла решение о ликвидации своего благотворительного Фонда поддержки деятелей культуры, проработавшего почти три десятилетия и занимавшегося помощью пожилым артистам. В последние три года фонд функционировал с небольшим убытком — в 68 тысяч рублей, что и стало причиной закрытия. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Бабкиной, после чего у кредиторов организации есть два месяца на предъявление финансовых претензий к 75-летней артистке.
