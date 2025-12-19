Долина рискует лишиться еще двух квартир

Лариса Долина рискует потерять недвижимость в латвийской Юрмале.
Певица Лариса Долина рискует лишиться еще двух своих квартир в латвийской Юрмале общей стоимостью около 95 млн рублей из ‑за европейских санкций. Недвижимость артистки заморожена, и она не может ни продать жилье, ни оплачивать накопившиеся коммунальные счета. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин.
«Поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги», — объяснил Бенхин в беседе с изданием «Абзац». Юрист подчеркнул, что такие меры возможны в рамках действующего в Латвии законодательства, если задолженность признают значительной и длительной.
Адвокат уточнил, что из ‑за санкций Долина формально лишена права распоряжаться своим имуществом в Латвии. По его словам, она не может ни самостоятельно погасить долги, ни привлечь третьих лиц для оплаты счетов или сделки купли-продажи: такие действия могут быть квалифицированы как обход ограничений и повлечь уголовную ответственность. При этом, отметил он, в сейме Латвии обсуждают возможность национализации активов попавших под санкции россиян, что усиливает риски для владельцев недвижимости.
Единственным законным выходом из ситуации Бенхин назвал попытку оспорить введенные ограничения. Для этого, по его словам, необходимо подать иск к государству и добиваться снятия санкций, доказывая их необоснованность. «Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально — это снова уголовное преступление. Там гонорар исчисляется в десятках, если не в сотнях тысяч евро. Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы», — отметил Бенхин.
Ранее Долина уже оказывалась в центре громкого имущественного скандала. Летом 2024 года суд признал недействительной продажу ее элитной квартиры в Хамовниках Полине Лурье, в результате чего покупательница лишилась и жилья, и 112 млн рублей. На фоне этого события спрос на концерты певицы снизился. Некоторые площадки и компании отказались от сотрудничества с ней, объявив бойкот артистке.