Долина рискует лишиться еще двух квартир

Единственным законным выходом из ситуации Бенхин назвал попытку оспорить введенные ограничения. Для этого, по его словам, необходимо подать иск к государству и добиваться снятия санкций, доказывая их необоснованность. «Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально — это снова уголовное преступление. Там гонорар исчисляется в десятках, если не в сотнях тысяч евро. Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы», — отметил Бенхин.