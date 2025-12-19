Рубио: Самые трудные вопросы в урегулировании по Украине остаются нерешенными

Самые трудные вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, остаются нерешенными. Об этом в пятницу, 19 декабря, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
— Я думаю, что мы добились определенного прогресса, но нам еще предстоит пройти немалый путь. И, разумеется, самые сложные вопросы всегда остаются напоследок, — рассказал Рубио журналистам.
Также он выразил надежду, что украинский кризис можно урегулировать до конца этого года, передает РИА Новости.
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что спецпосланник президента США по Украине Стивен Уиткофф проведет переговоры с руководителем украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании в американском городе Майами.
На прямой линии, посвященной итогам года, президент России Владимир Путин заявил, что Москва пока не видит готовности Киева к заключению мирного соглашения по урегулированию вооруженного конфликта. При этом российский лидер отметил, что Украина подает некоторые сигналы о готовности вести диалог с Россией.