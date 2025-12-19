Ричмонд
Рубио: Самые трудные вопросы в урегулировании по Украине остаются нерешенными

Самые трудные вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, остаются нерешенными. Об этом в пятницу, 19 декабря, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

— Я думаю, что мы добились определенного прогресса, но нам еще предстоит пройти немалый путь. И, разумеется, самые сложные вопросы всегда остаются напоследок, — рассказал Рубио журналистам.

Также он выразил надежду, что украинский кризис можно урегулировать до конца этого года, передает РИА Новости.

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что спецпосланник президента США по Украине Стивен Уиткофф проведет переговоры с руководителем украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании в американском городе Майами.

На прямой линии, посвященной итогам года, президент России Владимир Путин заявил, что Москва пока не видит готовности Киева к заключению мирного соглашения по урегулированию вооруженного конфликта. При этом российский лидер отметил, что Украина подает некоторые сигналы о готовности вести диалог с Россией.

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента».
