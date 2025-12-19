Башкирских пивоваров освободили от имущественного налога

При этом поддержка носит целевой и взаимовыгодный характер. Толкачев подчеркнул, что льгота не является безусловной. Для ее получения предприятиям необходимо выполнить ряд критериев: обеспечить достойный уровень заработной платы сотрудникам, не ниже средней по производству напитков, сохранить не менее 90% рабочих мест и гарантировать прирост суммы перечисляемых в бюджет акцизов за 2025 год по сравнению с 2024-м.