Житель Пружан задержан за хранение галлюциногенных грибов

Правоохранители выяснили, что мужчина в специализированных чатах прочитал о галлюциногенных грибах, узнал, как они выглядят, после чего направился в лесной массив, где нашел схожие по описанию грибы. Затем высушил их и хранил в стеклянной банке. По месту жительства мужчины обнаружено и изъято более 16 г особо опасного психотропного вещества растительного происхождения псилоцин и псилоцибин, содержащегося в грибах. Сотрудникам милиции он пояснил, что хотел использовать грибы в личных целях. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.