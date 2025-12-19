Житель Пружан задержан за хранение галлюциногенных грибов

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Березовского РОВД в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 35-летнего жителя Пружан, причастного к хранению запрещенных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители выяснили, что мужчина в специализированных чатах прочитал о галлюциногенных грибах, узнал, как они выглядят, после чего направился в лесной массив, где нашел схожие по описанию грибы. Затем высушил их и хранил в стеклянной банке. По месту жительства мужчины обнаружено и изъято более 16 г особо опасного психотропного вещества растительного происхождения псилоцин и псилоцибин, содержащегося в грибах. Сотрудникам милиции он пояснил, что хотел использовать грибы в личных целях. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
В милиции напомнили, что в Беларуси нет легальных наркотиков. Все наркотики запрещены и находятся под контролем. Любые действия с ними являются незаконными и лица, вовлеченные в наркооборот, подлежат привлечению к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом. -0-