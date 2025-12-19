Ученые открыли экзопланету в форме лимона рядом с нейтронной звездой

Астрономы обнаружили экзопланету необычной лимоновидной формы с атмосферой из молекулярного углерода. Об открытии сообщили ученые, анализировавшие данные космического телескопа James Webb, передает «Газета.Ru».
Газовый гигант PSR J2322−2650b сравним по размерам с Юпитером, но его вытянутая форма обусловлена экстремальным гравитационным воздействием звезды-пульсара, вокруг которой он обращается. Планета находится на расстоянии около 750 световых лет от Земли и совершает полный оборот вокруг своего светила всего за 7,8 часа.
Химический состав атмосферы планеты крайне необычен. Данные показали присутствие молекулярного углерода при почти полном отсутствии воды, метана и углекислого газа. По словам доктора Майкла Чжана из Чикагского университета, подобная атмосфера ранее не наблюдалась ни у одной экзопланеты.
Происхождение объекта остается загадкой, так как он не соответствует ни одной из существующих теорий формирования планет. PSR J2322−2650b является единственным известным газовым гигантом, вращающимся вокруг нейтронной звезды, что делает его уникальным объектом для изучения.
