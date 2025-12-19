Ученые открыли экзопланету в форме лимона рядом с нейтронной звездой

Газовый гигант PSR J2322−2650b сравним по размерам с Юпитером, но его вытянутая форма обусловлена экстремальным гравитационным воздействием звезды-пульсара, вокруг которой он обращается. Планета находится на расстоянии около 750 световых лет от Земли и совершает полный оборот вокруг своего светила всего за 7,8 часа.