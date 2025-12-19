В Курганской области подняли стоимость техосмотра

Ранее власти региона уже объявляли о повышении транспортных расходов с 2026 года: поездки на электричках в Курганской области подорожают почти на 10% — с 3,28 до 3,6 рубля за километр. Кроме того, с 1 ноября 2025 года проезд в городском транспорте Кургана вырос на два рубля, до 39 рублей, по обращению перевозчиков из-за увеличения затрат.