В Курганской области подняли стоимость техосмотра

Техосмотр в Курганской области подорожает с 1 января 2026 года.
В Курганской области с 1 января 2026 года стоимость техосмотра станет выше. Об этом сообщается в постановлении регионального правительства.
«Правительство Курганской области постановляет: установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2026 год. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Согласно постановлению, с нового года стоимость техосмотра легкового автомобиля, имеющего не более восьми мест для сидения, помимо водительского, составит 1200 рублей. В 2025 году размер платы составлял 1096 рублей.
Для авто до пяти тонн, в котором более восьми сидений, с 2026 года плата составит 2056 рублей. В этом году — 1878. Повышение стоимости техосмотра коснется всех видов транспорта, в том числе грузового, а также различных спецслужб.
Ранее власти региона уже объявляли о повышении транспортных расходов с 2026 года: поездки на электричках в Курганской области подорожают почти на 10% — с 3,28 до 3,6 рубля за километр. Кроме того, с 1 ноября 2025 года проезд в городском транспорте Кургана вырос на два рубля, до 39 рублей, по обращению перевозчиков из-за увеличения затрат.