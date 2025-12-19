В США нашли убийцу школьницы, которую изнасиловали и утопили 28 лет назад

В штате Монтана, США, полиция раскрыла дело о преступлении, совершенном в 1996 году. Об этом сообщает CBS News.
15-летняя Даниэль Хаучинс пропала без вести 21 сентября 1996 года, ее родители обратились в полицию. Вскоре тело девушки было найдено на мелководье реки Галлатин, лицом вниз. Эксперты установили, что Хаучинс подверглась изнасилованию. На месте преступления была обнаружена ДНК предполагаемого убийцы, но идентифицировать его не удалось в течение 28 лет.
В 2021 году расследование было возобновлено. Специалисты по ДНК работали на протяжении трех лет и смогли создать генеалогическое древо подозреваемого. Им оказался 55-летний Пол Хатчинсон, проживавший примерно в 160 километрах от места преступления. В июле 2024 года детективы допросили его. Хотя мужчина отрицал свою причастность к делу, он проявлял явное волнение.
На следующий день Хатчинсон позвонил в полицию, попросил о помощи, и сразу же повесил трубку. Его нашли мертвым на обочине дороги, спасти его не удалось. Позже следствие выяснило, что он покончил с собой. На пресс-конференции в декабре следователи и родственники Хаучинс выразили уверенность в том, что преступником был именно Хатчинсон, говорится в материале.
В Великобритании в октябре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 13-летней Линдси Джо Раймер, которая пропала в 1994 году. Ее останки обнаружили спустя пять месяцев после исчезновения.