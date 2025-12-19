Дочь Алисы Фрейндлих появилась на публике с семьёй впервые за долгое время

Внучка актрисы Алисы Фрейндлих в 2017 году вышла замуж за актёра Алексея Мышинского. Пара приняла решение о браке ещё за пару лет до официальной церемонии, целенаправленно откладывая свадьбу, чтобы самостоятельно накопить на торжество. Как сообщала сама Фрейндлих, она полностью одобряет выбор своей внучки и считает её супруга достойным человеком. У пары двое детей — дочь София и сын Юрий.