Дочь Алисы Фрейндлих появилась на публике с семьёй впервые за долгое время

Снимок, опубликованный внучкой актрисы Анной Мышинской, демонстрирует преемственность нескольких поколений известной театральной династии. Алиса Фрейндлих трижды была замужем, а её дочь родилась от брака с режиссёром Игорем Владимировым.
Внучка актрисы Алисы Фрейндлих в 2017 году вышла замуж за актёра Алексея Мышинского. Пара приняла решение о браке ещё за пару лет до официальной церемонии, целенаправленно откладывая свадьбу, чтобы самостоятельно накопить на торжество. Как сообщала сама Фрейндлих, она полностью одобряет выбор своей внучки и считает её супруга достойным человеком. У пары двое детей — дочь София и сын Юрий.
Ранее Life.ru писал, что народная артистка России Алиса Фрейндлих приняла решение о завершении выступлений на сцене Большого драматического театра. Актриса отказалась от дальнейшей работы по ряду причин, в том числе медицинского характера, что привело к отмене запланированного спектакля «Лето одного года». Фрейндлих сама попросила не возобновлять постановку после долгого перерыва и завершает свою театральную карьеру в связи с состоянием здоровья.
