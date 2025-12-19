Многокилометровый затор парализовал движение на Пермском тракте

«На встречке скорая эвакуирует уже людей», — пишут участники чата в Telegram. Кроме того, отмечаются серьезные задержки в движении общественного транспорта. Одна из участниц чата написала, что ее сын смог добраться только после того, как водитель развернулся у Волчихи и поехал через Первоуральск по старой дороге.