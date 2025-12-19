Многокилометровый затор парализовал движение на Пермском тракте

На трассе Екатеринбург-Пермь образовался затор.
На Пермском тракте сохраняется многокилометровая пробка, в которой водители вынуждены стоять уже несколько часов. На место затора прибыла скорая помощь для эвакуации людей. Об этом сообщают участники чата «Дпс_Ревда» в соцсетях.
«На встречке скорая эвакуирует уже людей», — пишут участники чата в Telegram. Кроме того, отмечаются серьезные задержки в движении общественного транспорта. Одна из участниц чата написала, что ее сын смог добраться только после того, как водитель развернулся у Волчихи и поехал через Первоуральск по старой дороге.
Ранее сообщалось, что на трассе P-242 между Екатеринбургом и Первоуральском днем 19 декабря образовался затор. Пробка растянулась на шесть километров. Как пояснили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», это связано с работами на развязке. Помимо этого, на 329 километре случилось ДТП, что также усложнило движение.