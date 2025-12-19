Минфин повысил минимальные цены на алкоголь

В приказе Минфина также говорится, что минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 337 рублей, оптовая — 351 рубль за 0,5 литра. В свою очередь отпускная цена на бренди составит 457 рублей за 0,5 литра, а оптовая — 463 рублей. Отпуская цена на коньяк повысится до 546 рублей, а оптовая — до 577 рублей.