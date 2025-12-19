Минфин повысил минимальные цены на алкоголь

Минимальная розничная цена водки в России с 1 января 2026 года возрастет с 349 рублей до 409 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ в пятницу, 19 декабря, опубликовало Министерство финансов страны.
Кроме того, минимальная розничная цена бренди вырастет с 472 рублей до 605 рублей за 0,5 литра, а стоимость коньяка — с 651 рубля до 755 рублей за тот же объем.
В приказе Минфина также говорится, что минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 337 рублей, оптовая — 351 рубль за 0,5 литра. В свою очередь отпускная цена на бренди составит 457 рублей за 0,5 литра, а оптовая — 463 рублей. Отпуская цена на коньяк повысится до 546 рублей, а оптовая — до 577 рублей.
Приказ вступит в силу 1 января 2026 года и будет действовать по 31 декабря 2031 года, передает сайт официального опубликования правовых актов.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.