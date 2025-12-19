В Тюмени торжественно открылся новый каток. Фоторепортаж

Площадь катка составила 2000 квадратных метров.
В микрорайоне Комарово парк Тюмени начал работу новый каток. На его открытии присутствовал глава города Максим Афанасьев, а корреспондент URA.RU поделился кадрами с места событий.
«Новое открытое место для катания расположено в улице Фурмана Салманова. Здесь для гостей установлена в центре красочная елка, можно перекусить, а для переодевания — теплое помещение», — поделился корреспондент URA.RU.
На открытии локации присутствовал глава Тюмени Максим Афанасьев. Площадь катка составила порядка 2000 квадратных метров. Его создателем стала компания бизнесмена Александра Андросова — открывшая в прошлом году знаменитый каток «Сердце Тюмени».
