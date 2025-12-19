Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени торжественно открылся новый каток. Фоторепортаж

В микрорайоне Комарово парк Тюмени начал работу новый каток. На его открытии присутствовал глава города Максим Афанасьев, а корреспондент URA.RU поделился кадрами с места событий.

Площадь катка составила 2000 квадратных метров.

В микрорайоне Комарово парк Тюмени начал работу новый каток. На его открытии присутствовал глава города Максим Афанасьев, а корреспондент URA.RU поделился кадрами с места событий.

«Новое открытое место для катания расположено в улице Фурмана Салманова. Здесь для гостей установлена в центре красочная елка, можно перекусить, а для переодевания — теплое помещение», — поделился корреспондент URA.RU.

На открытии локации присутствовал глава Тюмени Максим Афанасьев. Площадь катка составила порядка 2000 квадратных метров. Его создателем стала компания бизнесмена Александра Андросова — открывшая в прошлом году знаменитый каток «Сердце Тюмени».

В центре ледового поля установлена елка Открывал локацию Максим Афанасьев В центре ледового поля установлена елка В центре ледового поля установлена елка.