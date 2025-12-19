Лукашенко присудил десять специальных премий деятелям культуры и искусства

19 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко присудил специальные премии деятелям культуры и искусства, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Всего деятелям культуры и искусства присуждены десять спецпремий.
Наградой отмечен Большой театр оперы и балета Беларуси — за значительный вклад в патриотическое воспитание и создание творческого проекта «Патетический дневник памяти».
Премии удостоен образцовый ансамбль танца «Чабарок» Дворца детей и молодежи Минска — за большой вклад в сохранение и развитие традиций хореографического искусства, активное участие в общественно-культурной жизни страны.
Присуждена премия и Брестскому театру кукол — за значительный вклад в сохранение национальных духовных традиций, популяризацию моральных ценностей средствами театрального искусства.
В списке лауреатов Мостовская райбиблиотека — за значительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, реализацию инновационного литературного проекта «Книги строят МОСТЫ».
Специальной премией отмечены преподаватели Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М. К. Огинского Людмила Волкович-Борис и Елизавета Червонцева — за возрождение, сохранение и развитие традиций местной школы вытинанки.
Премия и у худрука заслуженного коллектива страны Театра-студии киноактера киностудии «Беларусьфильм» Александру Ефремову. Он награжден за большой личный вклад в развитие и популяризацию театрального и киноискусства.
Высокой награды удостоен лейтенант милиции, солист духового оркестра ГУВД Минского горисполкома Анна Благова — за личный вклад в развитие современного музыкального искусства, создание песен патриотической тематики.
В числе лауреатов и преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Академии музыки Тамара Жарова — за личный вклад в развитие и популяризацию национального музыкального искусства, подготовку лауреатов международных и республиканских конкурсов.
Обладателем премии стал мастер народных художественных ремесел Дзержинского районного Центра культуры и народного творчества Андрей Мартынюк — за выдающиеся достижения в декоративно-прикладном искусстве, создание уникальной технологии изготовления механических часов из дерева.
Специальной премии удостоен артист-солист-инструменталист филиала «Музей истории архитектуры Софийского собора» Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Ксения Погорелая — за значительный личный вклад в пропаганду белорусского музыкального наследия, развитие органного исполнительства Беларуси.
