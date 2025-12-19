Петербургский телеканал «78» раскрыл, чем удивит зрителей в новогодние каникулы

Зрителей ждёт настоящий телемарафон: от праздничного «Утреннего шоу» и выпусков любимых телепрограмм до караоке-вечеринки в новогоднюю ночь и «Медленного ТВ» на каникулах. Программа построена так, чтобы каждый зритель нашёл свой идеальный способ провести отдых вместе с «78». Праздничный марафон откроет «Утреннее шоу». 31 декабря в 6 утра команда проекта выйдет в студию в полном составе, чтобы обсудить главные изменения 2026 года в экономике, финансах, ЖКХ и социальной сфере. Продолжат эфир новогодние выпуски «Открытой студии», «Хорошего дня», «Другого Петербурга». Популярная программа «Здоровье» подготовит сразу две темы: как правильно встретить праздники за новогодним столом, а после — что делать, если не прислушались к советам из предыдущего выпуска.
Новогоднее караоке «Ретро ФМ» объединит знаменитых артистов — Игоря Николаева, Александра Иванова, Кая Метова, Олега Газманова, Татьяну Буланову. «Медленное ТВ» подхватит эстафету для полуночников. Особое место на праздничных выходных уделено ночному вещанию. Креативная команда телеканала подготовила серию специальных проектов. 1 января петербуржцы смогут отправиться в новогоднее путешествие на «Рускеальском экспрессе» в Карелию. В другие даты ночного эфира покажут Охта-парк с высоты колеса обозрения, процесс создания новогоднего ковра, визит к северным оленям и собакам породы хаски, а также Петербург с высоты Лахта-центра.
Традиционный показ «Бандитского Петербурга» тоже состоится. Два сезона любимого сериала можно смотреть каждый день с 1 по 8 января в 13:10 с повтором в 21:30. В Рождество обязательно будет трансляция из московского храма Христа Спасителя. «Открытая студия», «Хороший день», «Другой Петербург» — любимые передачи выйдут с новогодним настроением.
«Наша цель — создать для петербуржцев, оставшихся дома в праздники, атмосферу семейного отдыха. Мы соединили лучшие традиции — показ культового сериала днём с экспериментальными форматами вроде “Медленного ТВ” ночью. Его просмотр позволит по-настоящему расслабиться и перезагрузиться», — рассказал главред телеканала «78» Алексей Сухоруков.
