Петербургский телеканал «78» раскрыл, чем удивит зрителей в новогодние каникулы

Зрителей ждёт настоящий телемарафон: от праздничного «Утреннего шоу» и выпусков любимых телепрограмм до караоке-вечеринки в новогоднюю ночь и «Медленного ТВ» на каникулах. Программа построена так, чтобы каждый зритель нашёл свой идеальный способ провести отдых вместе с «78». Праздничный марафон откроет «Утреннее шоу». 31 декабря в 6 утра команда проекта выйдет в студию в полном составе, чтобы обсудить главные изменения 2026 года в экономике, финансах, ЖКХ и социальной сфере. Продолжат эфир новогодние выпуски «Открытой студии», «Хорошего дня», «Другого Петербурга». Популярная программа «Здоровье» подготовит сразу две темы: как правильно встретить праздники за новогодним столом, а после — что делать, если не прислушались к советам из предыдущего выпуска.