«Рекомендуем не выезжать до улучшения погодных условий»: в Башкирии перекрыли две дороги

В Башкирии из-за непогоды перекрыли две дороги.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 19 декабря, из-за ухудшения погодных условий на территории Башкирии введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на двух участках федеральных трасс. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Ограничение действует на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск с 115 по 254 километр, а также на трассе Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 205 километр. Предположительно, запрет будет сохраняться до 08:00 утра 20 декабря.

Севастьянов обратился ко всем участникам дорожного движения с просьбой заранее планировать маршруты, учитывая данные ограничения, и неукоснительно соблюдать требования установленных дорожных знаков.

— Рекомендуем не выезжать до улучшения погодных условий, — заявил глава ГАИ Башкирии.

