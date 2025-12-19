«Вижу, насколько сложно»: Дава рассказал, как пережил беременность Краймбрери

Российский рэп-исполнитель Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, в понедельник, 19 декабря, рассказал, что в период беременности своей возлюбленной мужчина должен стать настоящей опорой для нее и поддерживать «словом или делом».
Он добавил, что мужчина должен оставаться непоколебимым и оберегать женщину.
— Я начал задумываться: а есть же мужики, которые бросают своих женщин в такие периоды. А я вижу, насколько ей сложно, насколько она в этот момент ранима, и насколько она может сломаться, и к чему это, не дай бог, может привести, — подчеркнул артист.
По его словам, именно в такие моменты проявляется истинное значение слова «мужчина», передает Starhit.ru.
19 мая певица Мари Краймбрери, жена Манукяна, сообщила, что у них родился ребенок. Она назвала этот день лучшим в своей жизни.
16 марта Манукян поделился видео с тайной свадьбы с Краймбрери. На кадрах пара запечатлена в ЗАГСе — сначала они поцеловались, а после этого продемонстрировали обручальные кольца. Исполнитель предстал в белой рубашке с галстуком, черном костюме и туфлях.