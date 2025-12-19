Ребенок шел на зеленый свет и попал под автомобиль в Ростове

В Ростове-на-Дону на улице Вятской водитель Ford сбил 13-летнего школьника, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ростовской области.
Авария произошла вечером в пятницу, 19 декабря, возле дома № 41. По предварительным данным, за рулем автомобиля Ford был 50-летний водитель.
— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, — говорится в сообщении.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняют полицейские. В Госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
