Ребенок шел на зеленый свет и попал под автомобиль в Ростове

50-летний водитель Ford сбил школьника на зебре в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на улице Вятской водитель Ford сбил 13-летнего школьника, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла вечером в пятницу, 19 декабря, возле дома № 41. По предварительным данным, за рулем автомобиля Ford был 50-летний водитель.

— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют полицейские. В Госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

