Судьбой жильцов аварийного дома в Челябинской области заинтересовался Бастрыкин

Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о халатности с аварийным домом в Челябинской области.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о халатности, возбужденного из ‑за нарушений прав жильцов аварийного дома в городе Верхний Уфалей Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
«Председатель СК России затребовал у и.о. руководителя следственного управления по Челябинской области доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — сообщили в Информационном центре СК России.
Поводом для решения главы СК РФ стало обращение жительницы Челябинской области в Информационный центр комитета. Многоквартирный дом на улице Лермонтова более 20 лет не ремонтировался и находится в аварийном состоянии.
По данным ведомства, деревянный дом 1955 года постройки создавался как временное жилье. Сейчас конструкции здания прогнили и разрушаются, в стенах появились сквозные трещины, изношена электропроводка, в ряде квартир обрушились межэтажные перекрытия. Управляющая организация дом не обслуживает. В январе 2025 года строение признали аварийным, однако расселение жильцов запланировано только на 2030 год.
В СУ СК России по Челябинской области расследовалось уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) по факту длительного непризнания дома аварийным, по которому Бастрыкин ранее уже требовал доклад. Кроме того, следственные органы возбудили еще одно уголовное дело по той же статье — о непредоставлении жителям жилых помещений маневренного фонда. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции, как следует из обращения, не привели к результату, виновные лица к ответственности до настоящего времени не привлечены, временное жилье пострадавшим не предоставлено.
Ранее Бастрыкин уже неоднократно вмешивался в защиту прав жителей Челябинской области. Он требовал доклад по делу о разрушенной дороге и отсутствии инфраструктуры в поселке Ухановка, а также контролировал расследование нарушений при переселении погорельцев из поселка Дубровка в здание бывшего профилактория без должного оформления документов на жилье.