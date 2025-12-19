Судьбой жильцов аварийного дома в Челябинской области заинтересовался Бастрыкин

В СУ СК России по Челябинской области расследовалось уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) по факту длительного непризнания дома аварийным, по которому Бастрыкин ранее уже требовал доклад. Кроме того, следственные органы возбудили еще одно уголовное дело по той же статье — о непредоставлении жителям жилых помещений маневренного фонда. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции, как следует из обращения, не привели к результату, виновные лица к ответственности до настоящего времени не привлечены, временное жилье пострадавшим не предоставлено.