Возвращение справедливости: Что изменится для покупателей жилья после отмены моратория на штрафы для застройщиков

Мы воспринимаем решение президента о непродлении моратория на штрафы для застройщиков как своевременный и понятный сигнал: договоры должны исполняться, а ответственность за срыв сроков не может быть «отложена на потом» или «никогда».
Людмила Айвар.
Профессор, доктор юридических наук.
По её словам, отмена моратория на штрафы для застройщиков — шаг, который возвращает справедливость в сферу долевого строительства. Граждане снова смогут взыскивать с компаний неустойки за просрочку ввода жилья, как это и предусмотрено законом. Такой шаг укрепляет дисциплину на рынке и повышает ответственность девелоперов перед людьми, которые вложили свои деньги и годами ждали своих квартир.
«Да, отрасли будет непросто: слабые застройщики почувствуют нагрузку. Но строить жильё вовремя — не привилегия, а обязанность. Государство защищает тех, кто исполнил свои обязательства по договору, а не тех, кто их нарушил. Люди, зачастую, годами ждут ввода жилья в эксплуатацию, при том, что для многих это единственное жильё и они вложили значительные средства, накопленные годами. А разговор о качестве жилья — это отдельная тема», — пояснила наша собеседница.
Для дольщиков это означает одно: с нового года появляется реальный инструмент защиты — можно снова требовать неустойку, штраф и убытки за срыв сроков. Судебная практика станет предсказуемее, а рынок — честнее. Базовый принцип — дисциплина в стройке начинается там, где ответственность становится реальной.
Людмила Айвар.
Профессор, доктор юридических наук.
Напомним, сегодня в ходе прямой линии Владимир Путин озвучил свою позицию относительно моратория на штрафы и неустойки для застройщиков, которые задерживают ввод домов в эксплуатацию. Президент напомнил, что соответствующие меры были предприняты во времена коронавируса и срок их действия истекает в конце нынешнего года. К настоящему моменту потребности в моратории нет, поэтому российский лидер поручит правительству распоряжение не продлевать его.
Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.