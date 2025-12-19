«Теперь нет Стаса»: Военкор KP.RU Стешин раскрыл подробности гибели командира «Эспаньолы» Орлова

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал подробности гибели основателя добровольческой бригады футбольных фанатов «Эспаньола» Станислава Орлова с позывным «Испанец».
Журналист вспомнил, что приезжал в июне в расположение бригады «Эспаньола» сразу после атаки украинской противокорабельной ракетой «Нептун». Он общался с «Испанцем» следующей ночью в мобильном пункте управления подразделения на базе трофейного броневика «Форд».
Он уточнил, что на прощание подарил Станиславу сувенир. Он внимательно рассматривал подарок, пока кто-то из его замов, не сказал, что в бригаде уже есть такой. На это «Испанец» с металлом в голосе, ответил, что у них нет больше ничего.
«Утром я узнал, что “Нептун” попал прямо в келью (как ее все называли), где жил “Испанец”. И там, действительно, не осталось ничего. “Эспаньолы” больше нет. Теперь нет и Стаса. Покойся с миром, воин», — написал Стешин.
Как писал сайт KP.RU, ранее о смерти Станислава Орлова сообщил Telegram-канал бригады футбольных фанатов «Эспаньола». Церемония прощания с Орловым состоится в 11:30 в понедельник, 22 декабря, в Храме Христа Спасителя в Москве. В публикации отметили, что на данный момент следствие выясняет причину и место гибели «Испанца».
Напомним, разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола» переформирована в рамках модернизации.