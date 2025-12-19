МВД напомнило о правилах безопасного вождения при сильном тумане

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел напомнило о безопасном вождении в условиях сильного тумана, сообщает БЕЛТА.
По данным Белгидромета, туман, сгустившийся на большей части территории страны и в Минске, сохранится ночью и в утренние часы субботы. Видимость в тумане — 100−500 м. В сочетании с околонулевой температурой воздуха это может существенно осложнить дорожную обстановку.
«В таких погодных условиях выбирайте такую скорость, которая позволит остановиться при внезапном возникновении препятствия. В сильном тумане она может составлять и 20 км/ч. Увеличьте дистанцию, соблюдайте боковой интервал. Включите ближний свет, передние и задние противотуманные фары. Дальний свет не используйте во избежание самоослепления. Учитывайте, что влажность воздуха в сочетании с околонулевой температурой даже без осадков может привести к образованию гололедицы. Не совершайте резких торможений, перестроений и обгонов, повысьте бдительность при проезде пешеходных переходов и перекрестков. В очень густом тумане, если продолжать движение невозможно, включите аварийную световую сигнализацию, плавно замедлитесь и покиньте проезжую часть. Будьте предсказуемы: используйте световые и в случае необходимости звуковые сигналы при любых маневрах», — рассказали в ведомстве.
Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители их видят и пропускают. «Носите одежду повышенной видимости, в темноте используйте световозвращающие элементы», — отметили в МВД.
Наряды милиции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. «Если в пути вы попали в затруднительную ситуацию, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД “Мы всегда рядом!”, — призвали правоохранители. -0-
