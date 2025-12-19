МВД напомнило о правилах безопасного вождения при сильном тумане

«В таких погодных условиях выбирайте такую скорость, которая позволит остановиться при внезапном возникновении препятствия. В сильном тумане она может составлять и 20 км/ч. Увеличьте дистанцию, соблюдайте боковой интервал. Включите ближний свет, передние и задние противотуманные фары. Дальний свет не используйте во избежание самоослепления. Учитывайте, что влажность воздуха в сочетании с околонулевой температурой даже без осадков может привести к образованию гололедицы. Не совершайте резких торможений, перестроений и обгонов, повысьте бдительность при проезде пешеходных переходов и перекрестков. В очень густом тумане, если продолжать движение невозможно, включите аварийную световую сигнализацию, плавно замедлитесь и покиньте проезжую часть. Будьте предсказуемы: используйте световые и в случае необходимости звуковые сигналы при любых маневрах», — рассказали в ведомстве.