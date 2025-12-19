«Просто устала»: семья села в самолет с телом родственницы и сорвала рейс

Семья села в самолет авиакомпании EasyJet с телом своей родственницы. В итоге рейс задержали на 12 часов. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел на рейсе из Малаги (Испания) в Лондон (Великобритания). Свидетели рассказали, что сразу пять родственников привезли 89-летнюю женщину в салон самолета на инвалидной коляске. По их словам, сотрудники у выхода на посадку обратили внимание на плохое состояние пожилой женщины, но семья заверила, что она «просто устала». Один из пассажиров также утверждал, что слышал, как они представились врачами.
Самолет начал движение к взлетно-посадочной полосе, но резко остановился, когда пилотам сообщили, что женщина скончалась. В результате рейс задержали на 12 часов.
Однако 19 декабря представители авиакомпании EasyJet заявили, что у пенсионерки была справка, подтверждающая, что она может лететь. По их словам, женщина была жива во время посадки, говорится в материале.
