В декабре — трава, как весной: В Молдове резко похолодает, но днем пока устойчивый плюс — синоптики рассказывают, когда стукнут морозы

Какой будет погода в Молдове в субботу, 20 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем плюс 2, а ночью минус 1. Преимущественно облачно. Ветер слабый — всего 4 км/час. Вероятность дождя всего 7%. В общем, тихо, серо и спокойно.

В прошлом году в столице днем было +8, ночью — минус 1.

На юге Молдовы днем +4, ночью +2. Безветренно.

А вот на севере страны уже днем минус 1, а ночью уже минус 3.

Синоптики прогнозируют, что дневные минусовые температуры в Молдове ждут нас уже к 25 декабря. Переживем. Декабрь все-таки. Но хочется снега, а его пока не обещают.

