В декабре — трава, как весной: В Молдове резко похолодает, но днем пока устойчивый плюс — синоптики рассказывают, когда стукнут морозы

В Кишиневе днем плюс 2, а ночью минус 1. Преимущественно облачно. Ветер слабый — всего 4 км/час. Вероятность дождя всего 7%. В общем, тихо, серо и спокойно.
В прошлом году в столице днем было +8, ночью — минус 1.
На юге Молдовы днем +4, ночью +2. Безветренно.
А вот на севере страны уже днем минус 1, а ночью уже минус 3.
Синоптики прогнозируют, что дневные минусовые температуры в Молдове ждут нас уже к 25 декабря. Переживем. Декабрь все-таки. Но хочется снега, а его пока не обещают.
