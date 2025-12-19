В ходе прямой линии Путин прочитал SMS из Ульяновска о жизни как в XIX веке

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии зачитал SMS-сообщение от жителя Ульяновска, в котором тот пожаловался на условия жизни.
«Мы в Ульяновске живём как будто в XIX веке. Когда ваши подчинённые начнут работать, слушать вас и народ?» — процитировал Путин обращение, поступившее в ходе эфира.
Глава государства поручил своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову зафиксировать это обращение.
«Пометьте. Надо разобраться, о чём речь», — заявил Путин.
Прямая линия длилась почти 4,5 часа. Российский лидер в ходе мероприятия ответил на 77 разных вопросов. Самая продолжительная прямая линия, как самостоятельное мероприятие, состоялась в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.
Число обращений на прямую линию в этом году превысило 3 миллиона.