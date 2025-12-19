Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ходе прямой линии Путин прочитал SMS из Ульяновска о жизни как в XIX веке

Путин поручил пресс-секретарю Пескову обратить внимание на сообщение из Ульяновска.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии зачитал SMS-сообщение от жителя Ульяновска, в котором тот пожаловался на условия жизни.

«Мы в Ульяновске живём как будто в XIX веке. Когда ваши подчинённые начнут работать, слушать вас и народ?» — процитировал Путин обращение, поступившее в ходе эфира.

Глава государства поручил своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову зафиксировать это обращение.

«Пометьте. Надо разобраться, о чём речь», — заявил Путин.

Прямая линия длилась почти 4,5 часа. Российский лидер в ходе мероприятия ответил на 77 разных вопросов. Самая продолжительная прямая линия, как самостоятельное мероприятие, состоялась в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

Число обращений на прямую линию в этом году превысило 3 миллиона.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше