Адвокат Бенхин: Долина может лишиться еще двух квартир

Две квартиры российской эстрадной певицы Ларисы Долиной в районе Дзинтари в латвийском городе Юрмале могут подпасть под национализацию. Об этом в пятницу, 19 декабря, рассказал адвокат Александр Бенхин.
Он отметил, что прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию недвижимости артистки нет. Однако из-за санкций Евросоюза и заморозки активов она не может оплачивать долги даже за ЖКХ и продавать жилье.
— Дальше начинается очень интересная игра, так называемая безвыходная ситуация: поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги, — подчеркнул юрист.
Он добавил, что заплатить долги напрямую нельзя, а попытка сделать это через третьих лиц считается уголовным преступлением. Единственным выходом из этой ситуации, по мнению Бенхина, является попытка снять санкции как необоснованные, передает «Абзац».
16 декабря Верховный суд России рассмотрел дело об оспаривании сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и разобралась в подробностях решения инстанции.