Ректор БНТУ: современный специалист должен создавать конкурентоспособные решения в условиях санкций

Руководитель вуза отметил, что второе заседание VII Всебелорусского народного собрания стало мощным импульсом для определения стратегического курса Беларуси на ближайшие пять лет. «Итоги ВНС ясно показывают: основа суверенитета Беларуси — в технологической и экономической независимости. Как подчеркнул глава государства, экономика является фундаментом суверенитета, Беларусь — наш дом. Только мы определяем свой экономический уклад. На мой взгляд, эти слова напрямую адресованы научно-образовательному сообществу. Призыв Президента — “Бери голову в руки и иди учись!” — звучит сегодня как руководство к действию для будущих инженеров, программистов и технологов. Современный специалист должен не только обладать глубокими знаниями, но и уметь создавать отечественные, конкурентоспособные решения в условиях санкций и глобальной нестабильности», — сказал Сергей Харитончик.