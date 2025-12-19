Ректор БНТУ: современный специалист должен создавать конкурентоспособные решения в условиях санкций

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современный специалист должен уметь создавать отечественные, конкурентоспособные решения в условиях санкций и глобальной нестабильности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ректор Белорусского национального технического университета Сергей Харитончик, который принял участие во втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.
Руководитель вуза отметил, что второе заседание VII Всебелорусского народного собрания стало мощным импульсом для определения стратегического курса Беларуси на ближайшие пять лет. «Итоги ВНС ясно показывают: основа суверенитета Беларуси — в технологической и экономической независимости. Как подчеркнул глава государства, экономика является фундаментом суверенитета, Беларусь — наш дом. Только мы определяем свой экономический уклад. На мой взгляд, эти слова напрямую адресованы научно-образовательному сообществу. Призыв Президента — “Бери голову в руки и иди учись!” — звучит сегодня как руководство к действию для будущих инженеров, программистов и технологов. Современный специалист должен не только обладать глубокими знаниями, но и уметь создавать отечественные, конкурентоспособные решения в условиях санкций и глобальной нестабильности», — сказал Сергей Харитончик.
По его мнению, утвержденная Программа социально-экономического развития на 2026−2030 годы делает ставку на человеческий капитал, наукоемкость экономики и цифровую независимость, в том числе через задачу обеспечить 90% критически важных сфер отечественным программным обеспечением. «Это открывает перед университетами новые горизонты: от внедрения виртуальных лабораторий и цифровых профилей студентов до участия в создании прорывных технологий. Мы воспринимаем решения ВНС как четкое руководство к действию: готовить не просто кадры, а мыслящих, ответственных патриотов, способных обеспечить технологическую безопасность страны. Высшая школа готова быть надежным партнером государства в реализации этого амбициозного курса», — подчеркнул ректор БНТУ. -0-