RTBF: Кольцо Наполеона украли из его резиденции в Бельгии

Двое неизвестных проникли в музей Последней Ставки Наполеона, расположенный в бельгийской коммуне Женап, и похитили несколько экспонатов из выставленной коллекции. Об этом сообщает телеканал RTBF.
Согласно предоставленной информации, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 декабря. Среди украденных предметов оказалось золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее Наполеону, а также золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи.
В связи с кражей начато расследование, говорится в материале.
Это не первое крупное ограбление музеев за последние месяцы. 19 октября пять грабителей проникли в Лувр в Париже и похитили девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа и бывшего сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления. Согласно оценкам представителей французского музея, общая сумма ущерба от ограбления составляет 88 миллионов евро.
После инцидента Лувр начал масштабную модернизацию системы безопасности после октябрьского ограбления. В здании установят антивандальные ограждения, обновят систему контроля доступа, как минимум вдвое увеличат количество камер видеонаблюдения и полностью модернизируют технологическую инфраструктуру.