«Без труда простых людей результата может и не быть». Делегат ВНС о реализации программы соцэкономразвития

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без труда простых людей результата может и не быть. Об этом заявил помощник Президента — инспектор по Витебской области Владимир Юргевич в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Говоря о программе социально-экономического развития, Владимир Юргевич обозначил важность таких приоритетов, как сильные регионы и национальная демографическая безопасность.
«Но самое главное, я считаю, как неоднократно глава государства говорил, что каждый на своем рабочем месте должен сделать все, чтобы эта программа реализовалась. Без людей, без простых работников, механизаторов, доярок никакой программы может и не быть», — отметил он.
Владимир Юргевич подчеркнул, что только совместными усилиями, сплотившись, можно добиться результата. -0-