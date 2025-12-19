Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Без труда простых людей результата может и не быть». Делегат ВНС о реализации программы соцэкономразвития

Говоря о программе социально-экономического развития, Владимир Юргевич обозначил важность таких приоритетов, как сильные регионы и национальная демографическая безопасность.

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без труда простых людей результата может и не быть. Об этом заявил помощник Президента — инспектор по Витебской области Владимир Юргевич в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Говоря о программе социально-экономического развития, Владимир Юргевич обозначил важность таких приоритетов, как сильные регионы и национальная демографическая безопасность.

«Но самое главное, я считаю, как неоднократно глава государства говорил, что каждый на своем рабочем месте должен сделать все, чтобы эта программа реализовалась. Без людей, без простых работников, механизаторов, доярок никакой программы может и не быть», — отметил он.

Владимир Юргевич подчеркнул, что только совместными усилиями, сплотившись, можно добиться результата. -0-