Обнародованы новые снимки из архива Эпштейна — на них Билл Гейтс и Сергей Брин: Что известно

Представители Демократической партии из комитета по надзору палаты представителей США обнародовали еще 68 фотографий из архива по делу финансиста и торговца людьми Джеффри Эпштейна.
Среди людей на опубликованных снимках запечатлены известные и влиятельные личности, причем не только из США.
Так, на обнародованных фото Эпштейн запечатлен сидящим в кресле самолета рядом с американским лингвистом, политическим публицистом, философом и основоположником теории порождающих грамматик и теории формальных языков как раздела математической логики Ноамом Хомским.
Джеффри Эпштейн (справа) и Ноам Хомски REUTERS.
Также Сергей Брин, американский программист российского происхождения, предприниматель, который вместе с Ларри Пейджем создал крупнейшую в мире поисковую систему Google, находится за одним столом со скандальным финансистом.
На других фотографиях замечен американский предприниматель, миллиардер, общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс в компании неизвестных девушек.
Билл Гейтс в компании неизвестной девушки REUTERS.
Еще на одном снимке Эпштейн стоит в обнимку с американским кинорежиссером, актером, сценаристом, четырехкратным обладателем премии «Оскар», писателем, автором многочисленных рассказов и пьес Вуди Алленом.
Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 19 декабря, опубликуют документы по делу Эпштейна. Замгенпрокурора США Тодд Бланш заявил в пятницу утром, что Минюст планирует опубликовать в этот же день документы из правительственных архивов. Однако бумаги будут обнародованы по частям.