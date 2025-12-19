Ричмонд
Обнародованы новые снимки из архива Эпштейна — на них Билл Гейтс и Сергей Брин: Что известно

В США опубликовали фото из архива Эпштейна с Биллом Гейтсем и Сергеем Брином.

Источник: Комсомольская правда

Представители Демократической партии из комитета по надзору палаты представителей США обнародовали еще 68 фотографий из архива по делу финансиста и торговца людьми Джеффри Эпштейна.

Среди людей на опубликованных снимках запечатлены известные и влиятельные личности, причем не только из США.

Так, на обнародованных фото Эпштейн запечатлен сидящим в кресле самолета рядом с американским лингвистом, политическим публицистом, философом и основоположником теории порождающих грамматик и теории формальных языков как раздела математической логики Ноамом Хомским.

Джеффри Эпштейн (справа) и Ноам Хомски REUTERS.

Также Сергей Брин, американский программист российского происхождения, предприниматель, который вместе с Ларри Пейджем создал крупнейшую в мире поисковую систему Google, находится за одним столом со скандальным финансистом.

На других фотографиях замечен американский предприниматель, миллиардер, общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс в компании неизвестных девушек.

Билл Гейтс в компании неизвестной девушки REUTERS.

Еще на одном снимке Эпштейн стоит в обнимку с американским кинорежиссером, актером, сценаристом, четырехкратным обладателем премии «Оскар», писателем, автором многочисленных рассказов и пьес Вуди Алленом.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 19 декабря, опубликуют документы по делу Эпштейна. Замгенпрокурора США Тодд Бланш заявил в пятницу утром, что Минюст планирует опубликовать в этот же день документы из правительственных архивов. Однако бумаги будут обнародованы по частям.

