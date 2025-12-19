Обнародованы новые снимки из архива Эпштейна — на них Билл Гейтс и Сергей Брин: Что известно

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 19 декабря, опубликуют документы по делу Эпштейна. Замгенпрокурора США Тодд Бланш заявил в пятницу утром, что Минюст планирует опубликовать в этот же день документы из правительственных архивов. Однако бумаги будут обнародованы по частям.