На аукционе в США продали ржавый АК-47 за $250 тыс

В США на аукционе продали ржавый китайский АК-47 за около 250 тысяч долларов, пишет Telegram-канал Anna News.
«Проданный автомат тип 56, китайский клон оригинального АК-47, был взят трофеем после “битвы за Хюэ” во Вьетнаме. В США автомат привез американский полковник, участник битвы в 1968-м году», — сказано в публикации.
Отмечается, что оружие было зарегистрировано как автоматическое, его не подвергали ремонту. За счет этого автомат продали почти за 250 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что на аукционе в Лондоне «Зимнее яйцо» Фаберже из коллекции императора Николая II продали за около 25,7 миллиона долларов.