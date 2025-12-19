Ричмонд
В Таганроге после ночной атаки БПЛА насчитали повреждения 24 домов и пяти авто

Комиссия завершила осмотр домов после атаки БПЛА в ночь на 19 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге продолжают ликвидировать последствия ночной воздушной атаки — комиссия по оценке ущерба уже обошла пострадавшие адреса и насчитала повреждения 24 частных домов и пяти автомобилей. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, комиссия будет работать и в выходные, а жители могут уточнить порядок компенсационных выплат в «Управлении защиты от ЧС» Таганрога по адресу ул. Морозова, 8 или по телефону горячей линии +7 (8634) 37−50−88.

Ранее городские власти сообщали, что после атак дронов в конце ноября в Таганроге восстановили 534 из 665 поврежденных окон, работы планируют завершить до конца года.

— Мы примем все меры, чтобы оперативно оказать помощь пострадавшим, — подчеркнула Светлана Камбулова.

В Батайске объявили траур.

19 декабря в Батайске объявили днем траура в связи с трагическими событиями после атаки БПЛА (подробности).

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
