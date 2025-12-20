Каток переехал назад: в парке Гагарина готовят зимнее чудо для всех гостей

Каток в Парке Гагарина вернулся на старое место — за летней сценой. В этом году ледовую площадку не будут заливать на центральной аллее, как это было в прошлом сезоне. Прежний перенос катка на главную аллею был вынужденной мерой. Сейчас на новом старом месте уже установлены павильоны для кафе и теплые раздевалки.