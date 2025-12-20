Ричмонд
Каток переехал назад: в парке Гагарина готовят зимнее чудо для всех гостей

Парк Гагарина пообещал открыть обновленный каток за летней сценой.

Источник: Комсомольская правда

Каток в Парке Гагарина вернулся на старое место — за летней сценой. В этом году ледовую площадку не будут заливать на центральной аллее, как это было в прошлом сезоне. Прежний перенос катка на главную аллею был вынужденной мерой. Сейчас на новом старом месте уже установлены павильоны для кафе и теплые раздевалки.

— Мы подготовили полностью обновленную ледовую площадку: уложен новый асфальт для ровного льда, внедрены современные технологии для комфорта посетителей. Лед уже начали заливать, ведутся завершающие работы, — сообщили в парке.

Дата открытия катка, цены на сеансы и прокат будут объявлены позже.