Эксперт: Беларусь имеет хорошие стартовые позиции перед новой пятилеткой

Алексей Авдонин также добавил, что особое внимание на собрании было уделено демографической политике: рост численности белорусского населения рассматривается как необходимое условие для развития общества и государства. «Достижение этой цели возможно при сильных социально-экономических условиях. Но экономикой можно заниматься только тогда, когда есть безопасность. Мы видим, как пытаются милитаризировать наш регион. Ответом на эту милитаризацию является решение о размещении тактического ядерного оружия, ракетного комплекса “Орешник”, который меняет баланс сил в Европе и приводит к тому, что воевать против нас нецелесообразно. Это оружие сдерживания, которое позволяет нам не допустить глобальной войны в Европе и спокойно развиваться. Мы сейчас можем однозначно сказать, что это заседание ВНС носит исторический характер для всего белорусского общества», — резюмировал он. -0-