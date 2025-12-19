Эксперт: Беларусь имеет хорошие стартовые позиции перед новой пятилеткой

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь имеет хорошие стартовые позиции перед новой пятилеткой. Об этом после второго заседания VII Всебелорусского народного собрания журналистам заявил председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество “Знание” Алексей Авдонин, передает корреспондент БЕЛТА.
«Всебелорусское народное собрание было насыщено эмоциями. Это было не просто формальное подведение итогов и зачитка статистических данных, а содержательное выступление главы государства, в котором обозначены перспективы развития Беларуси на ближайшие пять лет. Вместе с тем были подведены итоги уходящей пятилетки. Несмотря на глобальные вызовы, включая пандемийные локдауны, санкционное давление и жесткую конфронтацию между коллективным Западом и коллективным Востоком, страна продемонстрировала высокие темпы экономического роста», — сказал Алексей Авдонин.
Он указал на то, что в преддверии новой пятилетки Беларусь имеет хорошие стартовые позиции, которые позволяют повышать уровень благосостояния граждан. «Главным приоритетом социально-экономической программы, как подчеркнул Президент, является развитие регионов и деревень. Без сохранения деревни мы потеряем корни, нашу нравственность, нашу культуру, подходы к морали, этике», — отметил эксперт.
Алексей Авдонин также добавил, что особое внимание на собрании было уделено демографической политике: рост численности белорусского населения рассматривается как необходимое условие для развития общества и государства. «Достижение этой цели возможно при сильных социально-экономических условиях. Но экономикой можно заниматься только тогда, когда есть безопасность. Мы видим, как пытаются милитаризировать наш регион. Ответом на эту милитаризацию является решение о размещении тактического ядерного оружия, ракетного комплекса “Орешник”, который меняет баланс сил в Европе и приводит к тому, что воевать против нас нецелесообразно. Это оружие сдерживания, которое позволяет нам не допустить глобальной войны в Европе и спокойно развиваться. Мы сейчас можем однозначно сказать, что это заседание ВНС носит исторический характер для всего белорусского общества», — резюмировал он. -0-