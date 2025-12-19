Тюменские власти рассказали о выплатах обратившейся к Путину семье

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Семья Баязитовых, обратившаяся на прямую линию с президентом РФ по поводу отказа в пособиях и льготах в связи с незначительным превышением дохода, получает все установленные в Тюменской области меры поддержки больших семей, сообщает информационный центр правительства региона.
«Как многодетная семья они являются получателями всех установленных в регионе мер социальной поддержки для многодетных семей. Никаких сложностей с получением региональных мер поддержки Гульнара Туйгуновна не обозначила, поблагодарила за оказанную помощь и содействие», — приводит центр слова директора департамента соцразвития региона Дмитрия Грамотина по итогам его телефонного разговора с женщиной.
Со слов Грамотина, семья состоит на учете в территориальном управлении по Тобольскому округу, получила региональный маткапитал на третьего, четвертого и пятого ребенка, оформляет документы для выплаты на шестого ребенка. Дети-школьники получают бесплатное питание. Семья получила выплату на обеспечение детей молочными смесями, компенсации за проезд в общественном транспорте, жилищно-коммунальные услуги. В этом году получила выплату на обеспечение детей школьной и спортивной формой.
«Выяснилось, что появились сложности с оформлением единого детского пособия в Социальном фонде России. Мы договорились, что окажем помощь в подготовке документов для получения федерального пособия», — пояснил ситуацию Грамотин.