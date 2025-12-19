Тюменские власти рассказали о выплатах обратившейся к Путину семье

Со слов Грамотина, семья состоит на учете в территориальном управлении по Тобольскому округу, получила региональный маткапитал на третьего, четвертого и пятого ребенка, оформляет документы для выплаты на шестого ребенка. Дети-школьники получают бесплатное питание. Семья получила выплату на обеспечение детей молочными смесями, компенсации за проезд в общественном транспорте, жилищно-коммунальные услуги. В этом году получила выплату на обеспечение детей школьной и спортивной формой.