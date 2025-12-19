Рубио: США продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией

США продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией. Об этом в пятницу, 19 декабря, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
— Мы продолжаем оказывать им разведывательную поддержку, — высказался политик.
Рубио заявил об этом в беседе с журналистами, передает РИА Новости.
Вечером 18 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрена помощь Украине на сумму 400 миллионов долларов. Такую же сумму Вашингтон выделит Киеву и в 2027 году.
16 декабря министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что во время заседания контактной группы в формате «Рамштайн» 15 стран взяли на себя новые обязательства по поддержке страны в 2026 году. Он уточнил, что ключевую роль в финансировании Киева сыграет Германия. В частности, Берлин намерен выделить 11,5 миллиарда евро на оборонные нужды, которые потратят преимущественно на системы ПВО, беспилотную авиацию и артиллерийские боеприпасы.
19 декабря Марко Рубио сообщил, что самые трудные вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, остаются нерешенными. При этом политик выразил надежду, что украинский кризис удастся урегулировать до конца этого года.