Рубио: США продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией

16 декабря министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что во время заседания контактной группы в формате «Рамштайн» 15 стран взяли на себя новые обязательства по поддержке страны в 2026 году. Он уточнил, что ключевую роль в финансировании Киева сыграет Германия. В частности, Берлин намерен выделить 11,5 миллиарда евро на оборонные нужды, которые потратят преимущественно на системы ПВО, беспилотную авиацию и артиллерийские боеприпасы.