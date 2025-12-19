Российские скворцы- «патриоты» отказались улетать в Европу и щеголяют по Петербургу во «фраках»

Скворцы остались зимовать в Петербурге из-за потепления климат. Видео © Telegram / Каждой твари по паре.
«В этом году в Северной столице так тепло, что скворцы — пернатые, известные своим звонким пением — отказались улетать от нас в Западную Европу», — пишет учёный.
Как отмечает эксперт, птицы отказались от перелёта в Западную Европу из-за аномально тёплой зимы и нашли себе пропитание в виде пищевых отходов, урожая рябины, мелких яблок и даже насекомых в оттаявшей земле.
В отсутствие морозов скворцы активно поют, радуя горожан своими мелодичными песнями. Сейчас они находятся в зимнем наряде с белыми пестринами, а к весне предстанут в знаменитом переливчатом чёрном оперении. Глазков призывает петербуржцев уже сейчас готовить и развешивать скворечники для будущих пернатых соседей.
«Скворцы — как и положено сейчас — в своём зимнем наряде. Их чёрное оперение усыпано белыми пестринами. К началу весны белые кончики перьев обносятся и птицы предстанут перед нами в своих щёгольских чёрных фраках с зелёным, синим и фиолетовым отливом», — сказал Глазков.
Ранее сообщалось, что аномально тёплая и затяжная осень дезориентирует диких животных, нарушая их естественные биологические ритмы и создавая угрозу для выживания. По словам учёного, у млекопитающих сбиваются циклы накопления жира и подготовки к зиме, а у птиц смещаются сроки миграции. Особую озабоченность учёный выразил по поводу медведей, которые не успевают нагулять достаточный жировой запас для спячки.
