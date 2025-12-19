Российские скворцы- «патриоты» отказались улетать в Европу и щеголяют по Петербургу во «фраках»

Ранее сообщалось, что аномально тёплая и затяжная осень дезориентирует диких животных, нарушая их естественные биологические ритмы и создавая угрозу для выживания. По словам учёного, у млекопитающих сбиваются циклы накопления жира и подготовки к зиме, а у птиц смещаются сроки миграции. Особую озабоченность учёный выразил по поводу медведей, которые не успевают нагулять достаточный жировой запас для спячки.