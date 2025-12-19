В Ростовской области проверят цены на булочки после жалобы школьника Путину

«Вместе с тем в отдельных муниципальных образованиях в текущем году наблюдалось повышение стоимости на 10−25% в буфетах некоторых школ, куда доставляется готовая хлебобулочная продукция. Изменение цены связано с ростом стоимости продукции у хлебокомбинатов», — приводит 161.ru комментарий ведомства.
Чиновники пообещали дополнительно проверить цены на булочки в школах. Мониторинг завершат до 15 февраля 2026 года.
Также власти привели данные Ростовстата. По ним, средняя цена на хлеб и булки в регионе сейчас — 105,5 рубля за килограмм.
«Это на 9,76% ниже, чем среднероссийский показатель (116,97 рубля)», — добавили в министерстве образования.
Как сообщал Life.ru, школьник из Ростовской области спросил Путина, почему растут цены на еду и булочки в столовой, но не растёт зарплата его родителей. Президент объяснил, что общий уровень инфляции снижается, но по отдельным товарам рост может быть выше. Он отметил: всё зависит от состава потребительской корзины каждой семьи.
