В Ростовской области проверят цены на булочки после жалобы школьника Путину

После обращения ростовского школьника на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным местные власти начали разбираться с ценами на булочки в школьных столовых. Министерство образования региона сообщило: средняя стоимость хлебобулочного изделия в школах области — 30 рублей. В этом году в некоторых учреждениях цены не повышали.

«Вместе с тем в отдельных муниципальных образованиях в текущем году наблюдалось повышение стоимости на 10−25% в буфетах некоторых школ, куда доставляется готовая хлебобулочная продукция. Изменение цены связано с ростом стоимости продукции у хлебокомбинатов», — приводит 161.ru комментарий ведомства.

Чиновники пообещали дополнительно проверить цены на булочки в школах. Мониторинг завершат до 15 февраля 2026 года.

Также власти привели данные Ростовстата. По ним, средняя цена на хлеб и булки в регионе сейчас — 105,5 рубля за килограмм.

«Это на 9,76% ниже, чем среднероссийский показатель (116,97 рубля)», — добавили в министерстве образования.

Как сообщал Life.ru, школьник из Ростовской области спросил Путина, почему растут цены на еду и булочки в столовой, но не растёт зарплата его родителей. Президент объяснил, что общий уровень инфляции снижается, но по отдельным товарам рост может быть выше. Он отметил: всё зависит от состава потребительской корзины каждой семьи.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.