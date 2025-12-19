Новый тренер «Трактора» Корешков высказался о проигрыше «Металлургу»

Новый тренер «Трактора» Корешков признался, что итоги первого матча стали для него неожиданностью.
Новый главный тренер ХК «Трактор» (Челябинск) Евгений Корешков после проигрыша «Металлургу» признался, что ждал другого результата от игры. «Трактор» на своем поле проиграл «Металлургу» со счетом 4:7.
«Конечно, мы ожидали совсем другой результат. Хотели порадовать болельщиков. Последний матч в предыдущем году, не совсем все получалось», — заявил Корешков на послематчевой пресс-конференции.
На вопрос, планируется ли вводить в состав команды игровой «Челмета», Корешков ответил, что эти игроки в расширенном списке. Ротация, по словам Терешкова, будет обязательно.
Челябинский «Трактор» в первом матче с новым главным тренером Евгением Корешковым проиграл принципиальному сопернику — магнитогорскому «Металлургу» 4:7. Игра состоялась 19 декабря.
Контракт с 55-летним Корешковым заключен до конца сезона 2025/2026. Ранее он работал с «Металлургом-2», «Стальными Лисами», «Металлургом», «Барысом», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019 и 2022) в качестве помощника Сергея Федорова и Игоря Никитина.