«Хочется творить, дерзать». Молодая мама о словах Президента о мирной стране

«Я молодая мама — у меня двое сыновей. Муж — военный. И, конечно же, приятно слышать от главы государства и представителей силовых структур, что мы будем жить в мирной стране. Благодаря этому хочется творить, дерзать, делать свой город, регион краше. Много говорилось о молодежи и молодых семьях. Приятно, что нас слышат. В принципе, Президент прав, все зависит от нас. Сейчас у нас есть стабильная, сильная страна. И то, как мы будем жить, наш достаток — это все зависит только от нас. От того, как мы будем хорошо работать и выполнять свои обязанности на своих местах», — поделилась Анна Серко. -0-