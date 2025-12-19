Число отравившихся в пансионате Видного увеличилось вдвое

Срочная новость.
В пансионате подмосковного Видного произошло массовое отравление. Число пострадавших увеличилось до 30 человек. Об этом сообщили в Минздраве Московской области. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.
