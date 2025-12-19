Психолог объяснила популярность адвент-календарей у взрослых

По словам специалиста, ежедневное открывание окошек связано не с рациональным взрослым мышлением, а с воспоминаниями детства. «Адвент-календарь открывает не взрослый, его открывает детская часть личности, основанная на опыте предвкушения самого волшебного праздника», — пояснила Овчаренко. Именно этот ритуал, отметила она, усиливает ощущение приближения Нового года, ассоциирующегося с теплом, огнями и семейным уютом.