Психолог объяснила популярность адвент-календарей у взрослых

Тяга взрослых к адвент-календарям объясняется работой «детской части личности», которая отвечает за чувство предвкушения и праздничное настроение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности МГПУ Лариса Овчаренко.
По словам специалиста, ежедневное открывание окошек связано не с рациональным взрослым мышлением, а с воспоминаниями детства. «Адвент-календарь открывает не взрослый, его открывает детская часть личности, основанная на опыте предвкушения самого волшебного праздника», — пояснила Овчаренко. Именно этот ритуал, отметила она, усиливает ощущение приближения Нового года, ассоциирующегося с теплом, огнями и семейным уютом.
Эксперт подчеркнула, что важную роль играет и механизм регулярного поощрения. Небольшие сюрпризы, которые человек получает каждый день, работают как мягкая форма самомотивации. «Каждое окошечко — это маленькая награда, которая формирует дорожку радости и поддерживает хорошее настроение», — отметила психолог.
Кроме того, такая практика влияет и на биохимию эмоций. По словам Овчаренко, регулярные положительные переживания стимулируют выработку нейромедиаторов, отвечающих за ощущение удовольствия. «Эта радость получается пролонгированной: сегодня порадовалась, завтра снова порадовала себя», — добавила она.
Психолог отдельно подчеркнула, что популярность адвент-календарей не имеет отношения к инфантилизму. «Это не инфантилизация, а забота о себе. Умение создавать маленькие радости — необходимый механизм самоподдержки», — объяснила эксперт.