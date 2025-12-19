TMZ: сын убитого режиссера Райнера страдал шизофренией

Сыну голливудского режиссера и актера Роба Райнера, подозреваемому в убийстве родителей, был поставлен диагноз «шизофрения». Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, Ник Райнер находился под наблюдением психиатра. За несколько недель до трагедии врачи изменили схему его медикаментозного лечения, после чего состояние молодого человека стало нестабильным.
Как отмечают источники, попытки врачей скорректировать дозировки препаратов не принесли необходимого результата. Ранее СМИ сообщали, что Ник Райнер признавался в употреблении наркотиков с подросткового возраста.
Напомним, 14 декабря 78-летний Роб Райнер и его супруга Мишель были найдены убитыми в своём доме в районе Брентвуд (Лос-Анджелес). Позже недалеко от кампуса Университета Южной Калифорнии по подозрению в совершении преступления был задержан их 32-летний сын Ник.
В качестве режиссера Роб Райнер известен по картинам «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Кроме того, он исполнил роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».