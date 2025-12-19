Немец собрал в доме рекордные 11 тысяч снежных шаров

Житель Германии Йозеф Кардинал собрал коллекцию из 11 тысяч снежных шаров, благодаря которой попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе организации.
В 2002 году Кардинал уже попадал в Книгу рекордов с коллекцией из 6100 предметов, сейчас их количество увеличилось до 11 тысяч шаров. Мужчина собирает снежные шары с 1994 года. Самым старым экспонатом в его собрании является снежный шар с изображением Эйфелевой башни, который произвели в Париже в 1889 году.
В коллекции немца представлены снежный шар в форме телефонного аппарата Coca-Cola, композиция с изображением крушения «Титаника», а также шар с Санта-Клаусом, управляющим вертолетом. В экспозиции отдельное место выделено под шары с персонажами и сценами из популярных франшиз — «Звездных войн», «Гарри Поттера» и «Властелина колец».
— Мне нравится романтика снежных шаров и то, как они выглядят, когда их встряхиваешь и наблюдаешь за падающим снегом, — отметил Кардинал.
Коллекционер отметил, что не намерен останавливаться на достигнутом и продолжает пополнять свое собрание новыми экземплярами, передает сайт Книги рекордов Гиннесса.
