Немец собрал в доме рекордные 11 тысяч снежных шаров

В 2002 году Кардинал уже попадал в Книгу рекордов с коллекцией из 6100 предметов, сейчас их количество увеличилось до 11 тысяч шаров. Мужчина собирает снежные шары с 1994 года. Самым старым экспонатом в его собрании является снежный шар с изображением Эйфелевой башни, который произвели в Париже в 1889 году.