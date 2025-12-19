«Хотим сыграть свадьбу летом»: Уралец, позвавший девушку замуж на Прямой линии с Путиным, рассказал о долгожданном событии

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, который в пятницу, 19 декабря, в ходе Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным позвал свою девушку замуж и пригласил главу государства в качестве гостя на свадьбу рассказал изданию «КП-Екатеринбург» об этом долгожданном событии.
Газета отметила, что 23-летний Кирилл и его 21 летняя девушка Ольга уже восемь лет в отношениях. Она учится на третьем курсе факультета психологии МГУ, а молодой человек скоро окончит четвертый курс факультета журналистики УрФУ. Он уже работает корреспондентом на 4 канале.
По его словам, само предложение он задумал сделать тогда, когда понял, что точно попадет на пресс-конференцию к президенту. А об этом стало известно лишь полторы недели назад, уточнил он.
Молодой человек уточнил, что сначала планировал спросить у главы государства о мерах поддержки молодых семей, про ипотечные кредиты. После надумал сделать предложение. Кроме того, у Ольги пару дней назад был день рождения. Все происходящее ее растрогало, она очень рада, пояснил Кирилл. Он и сам не скрывает счастья, что оказался на таком масштабном событии среди лучших журналистов страны.
«Хотим сыграть свадьбу летом 2026 года. Скорее всего в Свердловской области, так как большинство родных живет там. Осталось не так уж и много времени, чтобы все спланировать. Скажу так, что мне уже пишут организаторы из разных регионов с предложениями провести праздник. Говорят, что увидели меня на Прямой линии», — рассказал журналист.
Как писал сайт KP.RU, ранее в ходе пресс-конференции с Владимиром Путиным журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал своей девушке предложение выйти замуж и пригласил главу государства на свадьбу. Он подчеркнул, что поскольку все это случилось здесь, в Гостином дворе на Прямой линии, то он приглашает российского лидера на свадьбу.