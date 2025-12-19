«Хотим сыграть свадьбу летом»: Уралец, позвавший девушку замуж на Прямой линии с Путиным, рассказал о долгожданном событии

Молодой человек уточнил, что сначала планировал спросить у главы государства о мерах поддержки молодых семей, про ипотечные кредиты. После надумал сделать предложение. Кроме того, у Ольги пару дней назад был день рождения. Все происходящее ее растрогало, она очень рада, пояснил Кирилл. Он и сам не скрывает счастья, что оказался на таком масштабном событии среди лучших журналистов страны.