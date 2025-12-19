Ричмонд
Юные и прекрасные: в Национальной школе красоты состоялся ежегодный праздничный новогодний бал

Мероприятие включало все традиционные элементы бала: шикарные наряды, непринужденная атмосфера и, конечно, чарующие звуки классической музыки.

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной школе красоты прошел ежегодный новогодний бал.

Мероприятие включало все традиционные элементы бала: шикарные наряды, непринужденная атмосфера и, конечно, чарующие звуки классической музыки. Танцевальная часть бала включала три основных элемента: бытовые танцы XVIII — XIX веков, вальс, а также современные мотивы.

Участие в нынешнем новогоднем балу приняли более 200 человек, в том числе модели и ученики Национальной школы красоты совместно с воспитанниками Минского суворовского военного училища, учащимися Специализированного лицея МВД, студентами Института пограничной службы, а также студентами Университета гражданской защиты МЧС.

В этот вечер, чтобы поддержать и вдохновить юных красавиц, к мероприятию присоединились победительницы и финалистки «Мисс Беларусь — 2021», «Мисс Беларусь — 2023» и «Мисс Беларусь — 2025».-0-

Фото Рамиля Насибулина.