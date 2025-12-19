Спрос на ведущих мероприятий в Москве вырос на 20%

В середине декабря москвичи стали заметно активнее искать ведущих для праздников: спрос в столице и области увеличился на 20% по сравнению с началом месяца, сообщили АГН «Москва» участники рынка.
С приближением новогодних корпоративов и частных праздников интерес к услугам ведущих мероприятий в Москве резко вырос. Как рассказала Агентству городских новостей «Москва» руководитель поискового маркетинг сервиса Мария Сафонова, к середине декабря число запросов на таких специалистов оказалось на 20% выше, чем в начале месяца.
По ее словам, предновогодний рынок в целом демонстрирует устойчивую динамику. «За первую половину декабря спрос на ведущих вырос на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметила Сафонова. Она добавила, что средний гонорар ведущего в Москве сейчас начинается от 13 тыс. руб., тогда как в других городах-миллионниках расценки ниже: «В Краснодаре — около 12 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и Воронеже — примерно 10 тыс. руб.».
Рост активности фиксируют и другие сегменты праздничного рынка. По данным экспертов, в декабре 2025 года спрос на аренду площадок для мероприятий в столице увеличился на 46% по сравнению с прошлым годом, а число обращений выросло на 63%. По сравнению с ноябрем интерес к аренде вырос еще на 19%.
В Московской области динамика оказалась еще заметнее. «Возможностью арендовать площадку для мероприятий жители региона интересовались почти в два раза чаще, чем год назад», — отметили в компании. Отдельно там подчеркнули рост популярности лофтов: спрос на такие пространства увеличился на 70% в годовом выражении и на 33% по сравнению с ноябрем.